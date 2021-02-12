Брянск, , 11:31 — REGNUM Купольная крыша в ледовом дворце «Пересвет» обрушилась 12 февраля в Брянске. Из здания самостоятельно вышли 35 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Сообщение о проседании крыши в спорткомплексе по улице Кромской поступило спасателям в 10:15. Установлено, что конструкция не выдержала снежной массы, скопившейся наверху. Из здания самостоятельно вышли 15 детей и 20 человек персонала. Пострадавших в результате происшествия нет.

Брянск с ночи 12 февраля накрыло сильным снегопадом. По данным мэрии, город очищают более 80 единиц спецтехники и почти 300 человек.