Куала-Лумпур, , 11:25 — REGNUM Морская полиция Малайзии задержала семерых граждан Индонезии, сообщает Kompas.

Задержанных граждан Индонезии обвинили в незаконном проникновении на территорию Малайзии во время путешествия на скоростном катере.

Консульство Индонезии в Малайзии сотрудничает с властями Малайзии, чтобы освободить индонезийских граждан.

Ранее, 4 февраля 2021 года, пять граждан Индонезии были арестованы морской полицией Малайзии по тем же обвинениям. Их доставили в полицейский участок для проверки личности, а затем отпустили.

Напомним, жители Индонезии, которые путешествуют из округа Нунукана в Сей Улар или обратно, часто случайно заходят в воды Малайзии, потому что не замечают пограничный знак.