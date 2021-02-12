Екатеринбург, , 11:17 — REGNUM В Екатеринбурге передали в суд уголовное дело в отношении женщины-юриста, обвиняемой в нападении на полицейского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, 38-летняя женщина пришла вместе с представителем одной из организаций в отдел полиции «для выяснения обстоятельств по поступившему заявлению о хищении имущества». Юрист вступила в конфликт с оперуполномоченным уголовного розыска и напала на полицейского.

Гражданка обвиняется по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Обвиняемая может получить до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителя Качканара оштрафовали за нападение на полицейского на 10 тыс. рублей.

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