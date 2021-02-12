Кострома, 12 февраля 2021, 11:20 — REGNUM В Костроме жительницы Ярославля обворовали 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны и 93-летнюю женщину, являвшуюся ветераном труда, сообщает Управление МВД по Костромской области.
Женщины работали на ярославского индивидуального предпринимателя и продавали пенсионерам устройства для массажа и мио-стимуляторы. Мало того, что приборы продавались по завышенным ценам, коммивояжёры, по версии следствия, решились на кражи. У 93-летнего ветерана они похитили 200 тысяч рублей. Их следующей жертвой стала костромичка того же возраста, лишившаяся 95 тысяч рублей, отложенных на «чёрный день».
Одна из подозреваемых работала на индивидуального предпринимателя с 2012 года. Правоохранители полагают, что эти кражи могли быть не единственными преступлениями, совершенными женщинами. Сейчас против подозреваемых возбуждено два уголовных дела по статье «Кража», им может грозить до 5 лет тюремного заключения.
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