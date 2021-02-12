Горно-Алтайск, , 11:02 — REGNUM В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении участников ОПГ, занимавшихся распространением синтетических наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Организатором стал житель Горно-Алтайска, который в 2019 году вовлёк в противозаконный бизнес ещё трёх человек. С декабря 2019 года по март 2020 года они сбыли на территории Горно-Алтайска и в Майминском районе 14 граммов наркотиков. У лидера группы при обыске нашли ещё 122 грамма запрещенного вещества.

«Уголовное дело расследовалось Следственной частью СУ МВД по Республике Алтай, вина обвиняемых полностью доказана материалами уголовного дела. За совершение указанного преступления, совершенного в составе ОПГ УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет», — отметили в прокуратуре.

Документы по делу направлены в суд для рассмотрения по существу.

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