Чебоксары, , 10:58 — REGNUM В Чувашии устанавливают местонахождение 13-летней девочки, которая ушла из дома четыре дня назад. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

В Чувашии ищут 13-летнюю жительницу Новочебоксарска (19 июля 2007 года рождения), которая ушла из дома в полдень 8 февраля и до настоящего времени её местонахождение не известно.

Правоохранители отмечают, что на вид девочке 14 — 15 лет, рост — 150 см, худощавого телосложения, темноволосая. Она была в розовой куртке, джинсах, сине-бежевом платке и бежевых кроссовках.

В следственном управлении просят жителей, которые видели девочку или знают о её местонахождении, сообщить по телефонам (8352) 66−24−88, 74−11−57, или 02, 102.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в Чувашии полицейские вместе с местными жителями разыскали пропавшего девятилетнего ребёнка, который пошёл вместе с бабушкой прибираться на кладбище. На его след вышла служебная собака Персей, обнаружив мальчика по пояс в болоте.

Подробнее: Пропавшего в Чувашии мальчика нашли стоящим в болоте