Нейпьидо, , 10:55 — REGNUM Полицейские Мьянмы открыли стрельбу для разгона протеста против захвата власти военными в стране, которая проходила около университета в городе Моламьяйн. Об этом 12 февраля сообщает портал The Irrawaddy.

По информации портала, для разгона протестной акции полицейские открыли огонь и также было задержано 14 человек.

При этом, по данным портала «Фронтир Мьянмар», всего правоохранители сделали около шести выстрелов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Соединённые Штаты перенаправят $42 млн, предназначенные на помощь правительству Мьянмы, на поддержку гражданского общества этой страны.