Кызыл, , 10:49 — REGNUM В следственном управлении СКР по Туве наградили двух школьников, спасших из воды тонувших детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, инцидент произошёл 13 августа 2020 года на территории Кызылской ТЭЦ.

В тот день трое друзей купались в искусственном водоёме золошлакоотвала. В какой-то момент они начали тонуть. На помощь пришли двое несовершеннолетних братьев, которым удалось вытащить из воды двоих тонувших. Один 10-летний мальчик погиб.

«В связи с проявленным героизмом, Чаян и Долаан отмечены благодарственным письмом руководителя следственного управления СК России по Республике Тыва, также им вручены памятные подарки», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с гибелью мальчика следователи возбудили уголовное дело по статье «халатность». Отмечалось, что территория золошлакоотвала не была огорожена.

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