Кострома, , 10:32 — REGNUM В Костроме по факту избиения 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

Запись инцидента с видеорегистратора © УМВД по Костромской области

Напомним, инцидент произошёл днем 8 февраля. Мальчик выходил из продуктового магазина, распложенного в одном из Давыдовских микрорайонов областного центра. В этот момент его подрезало такси.

Юноша выразил возмущение происходящим, что не понравилось двум мужчинам 26 и 29 лет, сидящим в автомобиле. Пассажиры выбежали из машины и начали бить подростка. Они прекратили нападение и скрылись с места инцидента после того, как увидели проезжавший рядом экипаж полиции.

После врачебного осмотра у юноши зафиксировали ушибы лица и поражение органа зрения — контузию глаза. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Известно, что раньше они имели проблемы с законом.

В случае, если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до семи лет лишения свободы, принудительные работы или крупный штраф в размере до 1 миллиона рублей.

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