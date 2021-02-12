Тюмень, , 10:15 — REGNUM В Тюмени заключили под стражу двоих полицейских. Их подозревают в превышении должностных полномочий и незаконном сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба Ленинского городского суда.

Известно, что сотрудники полиции были задержаны по подозрению в совершении преступлений по п. «б» ч.4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ») и ч.1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области обстоятельства возбуждения уголовного дела не комментируют.