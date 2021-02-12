Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга приняли решение временно приостановить строительные работы на Двинской улице в Кировском районе, где у соседнего жилого дома пошли трещины, а затем отошла фасадная стена. Работы на соседствующей с домом стройплощадке не будут возобновлены до получения официального заключения строительной экспертизы о состоянии жилого здания.

Жители многоэтажного жилого дома на Двинской улице в Кировском районе Санкт-Петербурга последние несколько месяцев живут в страхе за свою жизнь. Практически в десяти метрах от их дома начали возводить здание, из-за которого по стенам дома поползли трещины. А 11 февраля фасадная стена вообще отошла на несколько сантиметров.

Владельцы квартир вызвали экстренные службы, опасаясь, что дом рухнет. В свою очередь специалисты заверяют, что угрозы обрушения нет, но на всякий случай строительство остановили, сообщили ИА REGNUM 12 февраля в пресс-службе администрации Кировского района.

Жизнь в пятиэтажном кирпичном доме №8 по Двинской улице в Кировском районе превратилась в ад после того как рядом с ним возникли сразу две стройки. С одной стороны возводится жилой комплекс комфорт-класса «Панорамы залива», с другой — ЖК «Принцип». После чего по стенам жилого здания, возведённого еще в советскую эпоху, поползли трещины.

Первый звонок о том, что в квартирах начали появились трещины, поступил в дежурные службы в январе. Тогда же, помимо трещин в одной из парадных, появился сильный запах газа. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили неполадки с газом в подъезде №4. Специалисты перекрыли газоснабжение и установили специальные маячки на стенах. После обследований жителям разрешили вернуться в квартиры.

Второй звонок от обеспокоенных жильцов поступил на пульты дежурных служб поздним вечером в четверг, 11 февраля. Владелец одной из квартир заметил, что наружная стена его жилища отошла на несколько сантиметров. К дому оперативно выехали представители МЧС, Государственной жилищной инспекции, Жилищного комитета, администрации района, ООО «Жилкомсервис №2 Кировского района», компании-застройщика «СтранаДевелопмент».

"В результате визуального обследования было установлено расхождение трещин от 1 до 3 мм по вертикали 1-й секции, вызванное проведением строительных работ. Угрозы обрушения здания нет», — уточнили в районной администрации.

Для снятия социального напряжения принято решение с 12 февраля прекратить проведение строительно-монтажных работ на прилегающей к многоквартирному дому строительной площадке до получения официального заключения строительной экспертизы обследования здания.

«До получения официального заключения экспертизы никаких работ там проводиться не будет», — заверили в районной администрации.

Напомним, что в летом 2002 года обрушилась часть общежития на Двинской улице. Несколько человек тогда погибли.