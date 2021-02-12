Соледар, ДНР, , 10:06 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. Об этом сообщили 12 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, боевики ВСУ обстреляли из гранатомётов РПГ и СПГ, а также стрелкового оружия населённый пункт Ленинское. Всего было выпущено две единицы боеприпасов.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчётный период не зафиксировано», — сообщили в СЦКК.

Напомним, ранее председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик заявил, что наблюдатели не выявили присутствия российских военных в Донбассе, о которых постоянно говорит украинская пропаганда.

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