Ульяновск, , 09:44 — REGNUM В городе Димитровграде Ульяновской области прокуратура заинтересовалась предоставлением муниципальным унитарным предприятием многомиллионного займа собственному директору. Речь идёт о сумме в 7 млн рублей, сообщает региональное надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, весной 2019 года администрация МУП «Гортепло» заключила с частным лицом договор займа в размере 7 млн рублей на 20 лет. В ведомстве отмечают, что договор не предусматривал выплату процентов до полного погашения обязательств, при этом предприятие на тот момент имело более 500 млн рублей задолженности за поставленные коммунальные ресурсы.

По информации правоохранителей, руководство муниципального унитарного предприятия не имело согласий собственника и учредителя на совершение сделки, при этом заёмщиком являлся директор хозяйствующего субъекта.

В ведомстве считают, что займ был предоставлен незаконно. Прокурор города подготовил иск о признании договора займа недействительным и обязании возвратить муниципальному предприятию 7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области возвращён в государственную собственность участок на особо охраняемой территории, который ранее был продан коммерческой структуре. Площадь участка составляет 35 тыс. кв. метров, на нём расположен объект государственного лесного фонда.

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