Казань, , 10:41 — REGNUM В шести школах Татарии выявили продукты с истекшим сроком годности. Нарушения зафиксированы сотрудниками республиканского управления Роспотребнадзора. Об этом сообщила замглавы ведомства Любовь Авдонина.

Просроченные продукты обнаружили в школах Казани, Бугульмы, Елабужского и Лаишевского районов. Кроме этого, в девяти школах, в том числе где организовано питание самостоятельно, выявили во время проверок бактерии группы кишечной палочки — в Казани, Набережных Челнах, Актанышском, Мензелинском и Муслюмовском районах. Среди нарушителей также школы в Нижнекамске и Чистопольском районе, там работают операторы питания. Помимо прочего, в столовых образовательных учреждений отмечены факты занижения массы готовых порций, добавила Авдонина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в одной из школ Казани от работы отстранили повара, накормившего детей пельменями с пола. Нарушение выявили благодаря родительскому контролю питания, введенного в городе с 11 января.

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