Владикавказ, , 09:24 — REGNUM На месте взрыва в торговом центре во Владикавказе идет расчистка завалов. В ней принимают участие более 120 человек. Участвуют сотрудники МЧС, кинологические расчеты.

Во время взрыва магазин еще был закрыт, между тем под завалами могут находиться люди. Известно, что пострадал охранник.

«На месте происшествия работают порядка 120 человек личного состава и 25 единиц техники. Приведена в готовность аэромобильная группировка. Еще дополнительно 100 человек в ближайшее время прибудут», — сообщил начальник управления МЧС по Северной Осетии Александр Хоружий.

Известно также, что прекращена подача света в близлежащие жилые дома. Ситуация контролируется руководством республики.

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