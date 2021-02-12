Иркутск, , 09:22 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1770 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 12 февраля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 52 031 человек (+ 259 за последние сутки).

Госпитализированы 1854 пациента (за последние сутки данные не изменились).

Выздоровели 47 329 пациентов (+ 339 за последние сутки). Ещё 216 жителей Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19 (+1 за последние сутки).

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