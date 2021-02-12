Ульяновск, , 09:18 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего горожанина. Его обвинили в том, что он выбросил из окна своего знакомого, который разбился насмерть, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Правоохранители полагают, что преступление было совершено в Ульяновске в ночь на 1 ноября 2020 года в одном из домов по улице Розы Люксембург. По данным следствия, обвиняемый, который тогда находился в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна знакомого, который остался у него ночевать. Квартира находилась на пятом этаже, пострадавший получил смертельную сочетанную травму тела.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Дело передано в суд.

В ведомстве отмечают, что фигурант уголовного дела арестован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске был задержан подозреваемый в покушении на убийство предпринимателя, которое было совершено в 2013 году. В бизнесмена стреляли из самодельного пистолета. Расследование продолжается.

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