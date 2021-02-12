Учалы, Башкирия, , 09:39 — REGNUM Индивидуального предпринимателя задержали в Самаре после гибели его сотрудницы. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в г. Самаре подозреваемый купил газовый балкон, которым пользовались его сотрудники: они фасовали продукты питания. Следователи считают, что днем 11 февраля текущего года произошла детонация этого баллона. Это привело к обрушению складского помещения, расположенного на ул. Дальневосточной. В результате сотрудница 1989 года рождения погибла.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности здоровья и жизни людей и привели по неосторожности к гибели женщины.

Сообщается, что индивидуальный предприниматель, которого заподозрили в этом деянии, был задержан. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 11 февраля в цехе на ул. Дальневосточной в г. Самаре произошел пожар. С огнем боролся 121 спасатель. Огонь прошелся по площади 100 кв. метров.

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