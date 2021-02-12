Владикавказ, , 09:09 — REGNUM Взрыв в торговом центре по улице Гагкаева во Владикавказе произошел из-за утечки газа. Такова первоначальная версия случившегося. С места происшествия ее сообщил руководитель администрации главы республики и правительства Рустем Келехсаев.

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«В 07:24 на улице Гаккаева в торговом центре прогремел взрыв. Все службы, которые прибыли — МЧС, МВД — принимают активное участие в устранении разрушений. По предварительной информации — это газ. Ведется работа по выяснению ситуации. Работаем с арендаторами здания, выясняем, были ли внутри люди или нет», — заявил Келехсаев.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв смел с лица земли здание в городе Владикавказе, в котором находились магазины сети «Магнит» и ряд офисов и кабинетов. Предварительно сообщается, что в здании мог находиться один охранник.

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