Горно-Алтайск, , 09:09 — REGNUM Следователи в Республике Алтай возбудили уголовное дело о «халатности» по факту пожара в вечерней школе Горно-Алтайска. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Сообщение о возгорании поступило утром 10 февраля. По версии следствия, пожар стал возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудником учебного заведения своих должностных обязанностей по соблюдению требований пожарной безопасности.

«В результате преступного бездействия вышеуказанного должностного лица причинен крупный материальный ущерб», — отметили в управлении.

В рамках расследования осмотрены место происшествия, а также изъяты «необходимые объекты» для проведения исследований. Непосредственную причину пожара установит судебная пожаро-техническая экспертиза.

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