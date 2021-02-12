Ханты-Мансийск, 12 февраля 2021, 09:04 — REGNUM В Югре за сутки обнаружили 130 новых случаев заражений коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 120 случаев.
С начала пандемии на 12 февраля в Югре зафиксировано 49 399 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 46 911 человек, скончались 700 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).