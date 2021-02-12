Горно-Алтайск, , 09:01 — REGNUM В Республике Алтай за четыре последних дня зарегистрировано девять пожаров, в которых пострадал один местный житель. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, пожарные спасли четырёх человек.

В большинстве случаев возгорания происходят из-за нарушений при устройстве и эксплуатации печей, электронагревателей, а также неосторожного обращения с огнем.

В управлении также прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о том, что пожарные автомобили не прибывают вовремя к местам происшествий.

«Главное управление МЧС России по республике сообщает, что в связи с большим количеством снега, выпавшего на территории республики, действительно был затруднён проезд к местам пожаров и местам размещения пожарных гидрантов», — отметили в ведомстве.

При этом отмечается, что непосредственно на работы по тушению пожаров это не повлияло.

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