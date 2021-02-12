Владикавказ, , 09:01 — REGNUM Взрыв в супермаркете во Владикавказе, по предварительным данным, произошел из-за утечки газовоздушной смеси. Об этом 12 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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«Предварительная причина случившегося — утечка газовоздушной смеси: в подвале хранились кислородные баллоны», — говорится в материале журналистов агентства.

Также указывается, что после взрыва здание супермаркета полностью сложилось и не было пожара, и что в результате инцидента есть пострадавшие.

Кроме того, отмечается, что в данный момент разборами завалов занимается около ста сотрудников спасательной службы и к ним в ближайшее время должны присоединиться еще 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мощный взрыв прогремел в одном из супермаркетов во Владикавказе.