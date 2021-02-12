Сургут, Югра, , 08:53 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) полицейские изъяли более 8 тонн немаркированной алкогольной продукции на сумму около одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Полицейские во время скрытого наблюдения зафиксировали факт погрузки палёного спиртного в грузовик, который затем направился в один из магазинов Сургута. Когда машину остановили, в кузове обнаружили порядка 80 коробок с алкоголем, которые были спрятаны за крупногабаритной мебелью. На складе, арендуемом предпринимателем обнаружено 8 тонн спиртосодержащей продукции с высоким содержанием этилового спирта.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Предприниматель находится под подпиской о невыезде.