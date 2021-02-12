Стерлитамак, Башкирия, , 08:56 — REGNUM Автомобиль допустил наезд на девятилетнюю девочку в Башкирии. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Сообщается, что авария произошла днем в Стерлитамаке. Автомобиль «Mercedes-Benz», за рулем которого находился 49-летний мужчина, допустил наезд на 9-летнюю школьницу. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

Отмечается, что ученица четвертого класса шла домой из школы. А десять дней назад в этом учебном заведении сотрудники ГИБДД провели беседу о дорожной безопасности.

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