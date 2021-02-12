Питерский район, , 08:58 — REGNUM В селе Питерка Саратовской области ведется доследственная проверка по факту смерти двух мужчин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Вечером 10 февраля в селе Питерка почтальон прибыла для передачи пенсии в дом, где проживал 67-летний мужчина. На ее стук никто не реагировал. Дверь в дом оказалась не заперта. Тогда женщина позвала соседа. Вместе они вошли в дом и обнаружили на полу без признаков жизни хозяина и его 60-летнего знакомого.

Прибывшие следователи на телах мужчин при внешнем осмотре признаков насильственной смерти не обнаружили. Установлено, что жилье отапливалось газовой печью «голландкой». Когда пришла почтальон, печь была включена, а в доме сильно перетоплено. Шибер дымохода закрыт. Смерть мужчин, согласно судмедэкспертизы, наступила около трех суток назад от отравления окисью углерода (продуктами горения).

По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее решение. Выяснение всех обстоятельств произошедшего продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Маркс Саратовской области 23 января 16-летний юноша и 12-летняя девочка находились в гостях у бабушки, проживающей в многоквартирном доме по улице Коммунистической в городе Маркс. Вечером юноша направился на кухню и увидел сестру на полу в бессознательном состоянии. Бабушку молодой человек обнаружил в ванной комнате, лежащей также на полу.

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