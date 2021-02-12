Владикавказ, , 08:47 — REGNUM В Северной Осетии ведутся поисковые работы на месте взрыва на улице Гагкаева во Владикавказе. По данным минздрава, под завалами могут находиться люди, пишут «Известия».

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Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня утром, 12 февраля, в столице РСО-Алании. Полностью разрушены два магазина — «Магнит» и «Магнит-Косметик». Предварительно причиной взрыва называют утечку бытового газа.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты экстренных служб и правоохранительных органов. Взрывной волной выбиты стекла у стоящих рядом с торговым центром жилых домов. Его жители сообщили о мощном хлопке и последовавшем за ним обвале зданий.

По предварительным данным, в здании находились не только магазины, но и офисы и кабинет стоматологии.

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