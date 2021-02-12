Томск, , 08:45 — REGNUM Два гражданина Узбекистана задержаны в Томской и Новосибирской областях по делу о финансировании террористической группировки. Об этом сообщил 12 февраля источник в правоохранительных органах.

Речь идёт о группировке «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая входит в протурецкую группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Задержанные иностранцы организовали ячейку по сбору средств на нужны членов группировки.

Молодых людей задержали сотрудники региональных управлений ФСБ России. Теперь правоохранители разыскивают организатора финансирования на территории Сирии, сообщил источник ТАСС.

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