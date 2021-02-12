Саратов, , 08:35 — REGNUM В Саратове 12 февраля загорелся трамвай. Информация о пожаре в Кировском районе города поступила спасателям в 07:49 (местное время).

В вагоне транспортного средства, следовавшего по маршруту №3, между остановками «Соколовая» и «Стрелка» вспыхнул моторный отсек. По данным местных СМИ, площадь возгорания составила около 2 кв. метров. Ликвидировать открытый огонь удалось в 8:00. Пострадавших, к счастью, нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, 26 января в Нижнем Новгороде в трамвае, следовавшем по маршруту №7, произошел пожар,

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