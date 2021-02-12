Чита, , 08:14 — REGNUM Власти Забайкальского края, где из-за мощного снегопада даже пришлось ограничивать движение пассажирских автобусов, проконтролировали снега уборку в столице региона — Чите. Как сообщает сегодня, 12 февраля, пресс-служба регионального правительства, губернатор Александр Осипов лично проверил, как организованы круглосуточные работы.

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Глава Забайкалья отметил, что необходимо правильно выстроить схему очистки и выбрать приоритетные улицы, чтобы обеспечить транспортную доступность и безопасность.

«Очистка дорог от снежных масс по Чите идет в круглосуточном режиме. Сейчас работает порядка 27 единиц техники и около 20 человек. Люди заняты в основном на расчистке снежных завалов на пешеходных переходах, тротуарах, остановочных пунктах. В первую очередь мы убираем самые оживленные улицы, а также те, на которых проходит маршрут общественного транспорта», — пояснил директор ДМРСУ Алексей Котов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прогнозы синоптиков о снегопадах и метелях оправдались в Забайкальском крае: накануне, 11 февраля, в регионе пришлось даже вводить временное ограничение движения пассажирских автобусов.

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