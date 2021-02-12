Москва, , 07:57 — REGNUM Сотрудники российских спецслужб задержали двоих гражданин ближнего зарубежья, подозреваемых финансировании террористов, передаёт 12 февраля РЕН-ТВ.

Задержания прошли в Томской и Новосибирской областях.

По предварительной информации, подозреваемые организовали ячейку для сбора средств на нужды боевиков из организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сейчас спецслужбы ищут организатора финансирования на территории Сирии.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что подконтрольные иностранным террористическим организациям ячейки ведут подготовку боевиков для совершения преступлений в городах России в местах проведения уличных акций.

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