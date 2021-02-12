Чита, , 07:50 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 12 февраля 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 36 731 человека, причём 168 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 34 718 пациентов (+212 за последние сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 680 человек (+2 за вторые сутки подряд).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 78 (-8 за последние сутки) находятся в тяжелом состоянии, 28 (-1 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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