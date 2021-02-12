Барнаул, , 07:41 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 12 февраля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2129 человек, причём 15 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 029 человек, +21 за последние сутки) и ОРВИ (22 682 человек, +137 за последние сутки).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 41 128 человек (+170 за последние сутки). Тяжелобольных насчитывается 363 (+2 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 95 пациентов (-3 за последние сутки).

С начала учебного года в крае выявлены 1792 детей с коронавирусом (+7 за последние сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 36 751 человек (+146 за последние сутки).

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