Омск, , 06:23 — REGNUM В центре Омска спасатели ликвидировали пожар, вспыхнувший вечером 11 февраля в трёхэтажном здании сервиса обслуживания оборудования. Об этом 12 февраля сообщает ГУ МЧС России по Омской области.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 15:55 по местному времени. Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили, что огонь охватил трёхэтажное административное здание сервиса по обслуживанию оборудования.

В 16:57 пожар был локализован на площади 600 кв. метров. В 05:11 12 февраля пожар был ликвидирован.

В его тушении было задействовано от МЧС 86 человек и 19 единиц спецтехники. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх человек при пожаре в селе Краснополье Воробьевского района.

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