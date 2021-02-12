Киселёвск, Кемеровская область, , 06:09 — REGNUM В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего во время демонтажа линии электропередач. Об этом ИА REGNUM соообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, что ранее о факту смерти 35-летнего электрослесаря одного из предприятий Киселёвска проводилась доследственная проверка.

Читайте также: В Кузбассе рабочий погиб во время демонтажа линии электропередач

Дело возбуждено ч. 2 ст. 143 УК РФ — «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По данным следствия, 19 января на одном из предприятий Киселевска погиб электрослесарь. Позже было установлено, что он демонтировал линию электропередач на технологической дороге угольного предприятия. Когда краном перемещалось бетонное основание со столбом, его стропы оборвались, при падении конструкция задела электрослесаря.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.