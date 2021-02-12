Якутск, , 06:15 — REGNUM В Якутске возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней дочери супруги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Якутии.

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В ходе следствия установлено, что с 1 февраля 2020 по 10 февраля 2021 года мужчина, используя беспомощное состояние 9-летней дочери своей жены совершал сексуальное насилие.

10 февраля в момент очередного преступного действия он был застигнут супругой, которая обратилась в полицию. Подозреваемого задержали. На допросе он признался и рассказал об обстоятельствах совершенных деяний.

С ребёнком работают психологи.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого является 49-летний житель пригорода Якутска. Ему вменяется 30 преступлений — насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних.