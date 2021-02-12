Владивосток, , 05:57 — REGNUM Прокуратура Советского района Владивостока проводит проверку по факту смерти молодого мужчины, который умер после падения на неочищенном ото льда тротуаре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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По информации из соцсетей, трагедия произошла в районе ул. Русской во Владивостоке. По словам очевидцев, парень упал на неочищенном тротуаре, вероятно ударившись головой. Приехавшая по вызову бригада скорой помощи спасти молодого человека уже не смогла.

«Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о благоустройстве и содержании городских территорий. Будут установлены ответственные должностные лица, а также прокурор даст оценку полноты и своевременности очистки тротуаров от снега и наледи», — пояснили в прокуратуре.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Вместе с тем проводится доследственная проверка, в ходе которой будет установлена причина смерти мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе проводится доследственная проверка на основании сведений, распространенных в СМИ, о травмировании малолетней девочки в результате падения фрагмента наледи с высоты.