Новосибирск, , 05:18 — REGNUM В Новосибирске начата доследственная проверка по сообщению об избиении охранником школы несовершеннолетнего мальчика. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«В ходе мониторинга сети интернет «ВКонтакте» был выявлен видеоролик, снятый в коридоре МАОУ СОШ №211 Калининского района Новосибирска, на котором мужчина в форме охранника применяет насилие к несовершеннолетнему ученику», — уточниластарший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.