Тюмень, , 04:37 — REGNUM Тюменские полицейские спасли золотого фазана, улетевшего из живого уголка детского сада. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Рано утром в тюменском городе Ишиме на улице Лермонтова патрульные заметили крупную птицу яркого окраса, лежавшую на проезжей части. Полицейские подоспели вовремя: редкий золотой фазан сильно замёрз на 25-градусном морозе.

Как выяснилось, фазан содержался в живом уголке местного детского сада и вылетел во время кормления из клетки. Сотрудники детского учреждения неделю искали пернатого питомца. Отмечается, что фазан возвращён в детский сад.