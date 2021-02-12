Даллас, США, , 04:01 — REGNUM По меньшей мере шесть человек стали жертвами крупного ДТП на северо-востоке американского штата Техас. Об этом 11 февраля передает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 36 пострадавших в ходе инцидента. По информации другого телеканала — NBC, в Техасе произошло еще несколько крупных дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли еще не менее трех человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля на одной из трасс штата Техас столкнулось около 100 автомобилей. В полиции считают, что инцидент произошел из-за обледенения дороги.

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