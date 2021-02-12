Бухарест, , 02:37 — REGNUM По меньшей мере 20 человек умерли от последствий пожара, произошедшего 29 января в больнице для пациентов с COVID-19 в румынской столице городе Бухарест. Об этом 11 февраля сообщается на сайте румынского минздрава.

Ранее сообщалось о десяти погибших. Инцидент произошел в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Матея Балша.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в Бухаресте состоялся марш протеста в связи с гибелью людей при пожаре в больнице для пациентов с коронавирусной инфекцией.

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