Курган, , 01:40 — REGNUM В Курганской области по обвинению в даче взятки под стражу заключён руководитель челябинского ООО «Южноуральский дорожный сервис». Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, 4 февраля 2021 года обвиняемый передал взятку в размере 800 тыс. рублей должностному лицу горадминистрации Кургана в его служебном кабинете. Чиновник в ответ должен был оказать содействие в заключении контракта по благоустройству территории, однако он обратился в правоохранительные органы.

Руководителя челябинской фирмы обвиняют во взяточничестве и по ходатайству следствия заключили под стражу.