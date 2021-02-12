Даллас, США, , 01:04 — REGNUM Не менее пяти человек погибло и еще 36 поучили травмы в результате крупного ДТП с участием приблизительно ста автомобилей в американском штате Техас. Об этом 11 февраля сообщает издание Dallas Morning News.

Часть пострадавших находится в больнице в критическом состоянии. В полиции считают, что аварию спровоцировала наледь на дороге. Трассу, на которой произошло ДТП, перекрыли.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля при опрокидывании самосвала в Эфиопии погибли 16 человек.

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