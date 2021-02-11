Москва, , 23:59 — REGNUM На территории кондитерской фабрики «Рот Фронт» в центре Москвы был обнаружен мёртвым один из сотрудников. Об этом сообщает 11 февраля агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, инцидент произошёл накануне днём. В правоохранительные органы поступила информация о том, что на предприятии «Рот Фронт», расположенном во 2-м Новокузнецком переулке, обнаружено тело 64-летнего москвича, работавшего грузчиком.

По информации агентства, следов насилия на теле мужчины выявлено не было. Умерший был доставлен в морг, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.