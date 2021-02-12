Тюмень, , 00:00 — REGNUM В Тюмени автомобиль въехал на остановку по улице Республики, 291 и сбил трёх человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Предварительно установлено, что вечером 11 февраля 23-летний водитель Chevrolet, пытаясь уклониться от столкновения с автомобилями, которые стояли перед запрещающим сигналом светофора, выехал на встречную полосу и его машину занесло на остановку. Пострадали двое мужчин и женщина.

Отмечается, что водитель был трезв, пострадавшим оказана медицинская помощь.