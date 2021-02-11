Йошкар-Ола, , 20:05 — REGNUM В Марий Эл в 2020 году расследовано 775 преступлений. Об этом стало известно в ходе заседания коллегии следственного управления СКР по региону.

Следственный комитет Российской Федерации Sledcom.ru

В структуре преступлений значительную часть составляют преступления экономической направленности — 99, 93 коррупционных преступления. Также было расследовано 52 убийства, 26 изнасилований и иных насильственных действий сексуального характера, а также 19 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Совокупный ущерб по уголовным делам составил 96,5 млн рублей. При этом было возмещено 64 млн рублей, наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 44 млн рублей.

Кроме того, были восстановлены права 98 сотрудников республиканских предприятий, погашена задолженность по зарплатам на сумму 27 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января — сентября текущего года в республике было зарегистрировано 5889 преступлений, что на 2,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года. В структуре преступности выросло число тяжких и особо тяжких преступлений с 24,4% в 2019 году до 32,9% в текущем году. Почти половину таких преступлений составляют деяния в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных средств — число таких преступлений выросло с 367 до 538, или на 46,6%.

Читайте также: В Марий Эл выросло число преступлений при снижении раскрываемости