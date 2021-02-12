Чебоксары, , 06:32 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката одной из коллегий адвокатов Чебоксар. Его обвиняют в причинении лёгкого вреда здоровью, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Следствие полагает, что инцидент произошёл вечером 22 октября 2020 года. По версии правоохранителей, фигурант уголовного дела во время распития алкогольных напитков узнал о конфликте своего знакомого с ранее незнакомым ему 42-летним чебоксарцем, после чего мужчины поехали к последнему домой.

Следствием установлено, что они попросили его выйти на улицу, где во время ссоры обвиняемый ударил потерпевшего кулаком, а когда тот упал, то вместе с приятелем нанесли множество ударов руками и ногами.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Дело будет рассматриваться в Калининском районном суде Чебоксар.

В следственном управлении отмечают, что в настоящее время завершается расследование уголовного дела в отношении второго участника происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор жителю Шемуршинского района, которого обвиняли в гибели человека в результате избиения и оскорблении полицейских. Суд признал его виновным, назначив более девяти лет строгого режима.

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