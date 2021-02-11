Стокгольм, , 19:10 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 44 человека. Данная информация была опубликована 11 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 12 370 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 604 577 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 4 333 новых случая заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 331 389 человек, вторую — 101 507 человек.

По состоянию на 11 февраля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 225 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 4 980 пациентов.

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