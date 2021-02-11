Сестрорецк, Санкт-Петербург, , 18:17 — REGNUM В городе Сестрорецк в Курортном районе Санкт-Петербурга из-за разгерметизации газового баллона начался пожар, пламя охватило весь жилой дом. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме на Речном переулке, 16, поступило на пульт дежурного в 17:38 мск в четверг, 11 февраля.

«Горение частного жилого дома по всей площади, характеристики дома уточняются, сведения по пострадавшим уточняются», — сообщили в ведомстве.

Вместе с тем по данным телеканала «78», в доме произошел взрыв газа, после чего дом обрушился и загорелся. Возможно, есть пострадавшие.