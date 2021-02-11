Климовский район, 11 февраля 2021, 17:45 — REGNUM Партию мясной продукции производства Италии обнаружили сотрудники Брянской таможни у гражданина Украины в многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи. В тайнике микроавтобуса была спрятана ветчина прошутто, сообщили ИА REGNUM 11 февраля в пресс-службе ведомства.
Таможенники проверяли прибывший из Украины автомобиль при помощи инспекционно-досмотрового комплекса. В тайник поместилось 110 вакуумных упаковок с мясом общим весом 124 килограмма.
В отношении гражданина Украины возбуждены административные дела. Ему грозит штраф и конфискация микроавтобуса как орудия совершения административного правонарушения.