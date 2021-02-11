Климовский район, , 17:45 — REGNUM Партию мясной продукции производства Италии обнаружили сотрудники Брянской таможни у гражданина Украины в многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи. В тайнике микроавтобуса была спрятана ветчина прошутто, сообщили ИА REGNUM 11 февраля в пресс-службе ведомства.

Таможенники проверяли прибывший из Украины автомобиль при помощи инспекционно-досмотрового комплекса. В тайник поместилось 110 вакуумных упаковок с мясом общим весом 124 килограмма.

«Водитель автомобиля рассказал, что взялся перевезти товар в Москву, чтобы заработать денег. Мясо, согласно маркировке, было произведено в Италии, из данной страны ввоз определённых товаров на территорию России запрещён в рамках ответных мер на введение санкций, поэтому продукция была изъята и уничтожена», — пояснил начальник таможни Игорь Ерошин.

В отношении гражданина Украины возбуждены административные дела. Ему грозит штраф и конфискация микроавтобуса как орудия совершения административного правонарушения.